مفرح الشمري



طلبت إدارة مكتب وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح من الفنان القدير فيصل بوغازي بعد وصول كتاب المناشدة لمساعدته للسفر للعلاج في الخارج بسبب مشاكله الصحية، مراجعة المستشفى الصدري لتشكيل لجنة طبية بناء على توجيهات من وزير الصحة للنظر في الأمراض التي يعانيها وهي: ورم سرطاني في الرئة اليسرى، ورم سرطاني في الكلية اليسرى وتم استئصال الكلية، بطارية في القلب، السمنة المفرطة والأمراض المزمنة المرتبطة بها وأهمها الضغط والسكري، عدم القدرة على المشي بسبب وجود مادة معدنية في الرجل اليسرى، حيث طلبت اللجنة من الفنان القدير فيصل بوغازي الحضور الأحد المقبل لإجراء اللازم.



هذا التجاوب والتفاعل من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ليس بغريب عليه لأنه أسعد الفنان القدير الكوميدي فيصل بوغازي الذي تجدد الأمل لديه في علاجه بالخارج بعد هذه المعاناة التي كان يعيشها طيلة السنوات الماضية، مثمنا الدور الكبير الذي قام به وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بعدما نشرت «الأنباء» مشاكله الصحية.



ووجه الفنان القدير فيصل بوغازي كلمة شكر لوزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح على اهتمامهما بموضوعه، واصلا شكره الى إدارة مكتب وزير الإعلام الأخ شامخ الرشيدي ولإدارة مكتب وزير الصحة الأخت عنود المشعان التي أبلغته بالذهاب الى المستشفى الصدري وطلب لجنة طبية بناء على توجيهات الوزير.



وفي الوقت الذي شكر بوغازي وزيري الإعلام والصحة وجه عتابا إلى هيئة شؤون الإعاقة التي وصفت إعاقته بـ «البسيطة» وأعطته موعدا بعد «شهرين» لمراجعتها والنظر في طلباته، ومنها «مصعد منزلي» لأنه يساعده كثيرا في النزول والطلوع بسبب عدم قدرته على المشي، حيث استغرب بوغازي هذا التعامل الغريب والمواعيد البعيدة جدا!



نتمنى من هيئة شؤون الإعاقة تقريب المواعيد للحالات التي تستحق، ومن بمثل حالة الفنان القدير فيصل بوغازي يستحقون أن تكون لهم الأولوية في تسريع المواعيد نظرا إلى أن حالتهم الصحية تستدعي ذلك، ومنا إلى المسؤولين في هيئة شؤون الإعاقة.