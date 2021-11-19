أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس جمهورية مصر العربية، عن سعادتها باستقبال صاحبة السمو الملكي الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، امس، بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير تشالز، أمير ويلز، في بلدهم الثاني مصر.



وقالت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سعدت باستقبال صاحبة السمو الملكي الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير تشالز أمير ويلز، في بلدهم الثاني مصر.



وقد كان لقائي مع صاحبة السمو الملكي فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها سواء داخل الحكومة أو البرلمان وتأهيل جيل جديد من الشابات المصرية، فضلا عن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية.



وأضافت «كانت كلمات الدوقة معبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها لأول مرة منذ سنوات طويلة.. تمنياتي لضيفة مصر العزيزة بقضاء وقت ممتع في مصر، مجددة الترحيب بسموها وبصاحب السمو الملكي الأمير تشالز».