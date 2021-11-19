القاهرة ـ هناء السيد



أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري بالتحرير وذلك بمناسبة الذكرى الـ 119 على تأسيسه.



وقال مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي د.خالد شريف إن إطلاق هذا الموقع جاء في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وتماشيا مع توجه الدولة نحو النهضة الرقمية غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث، فضلا عن كونه أحد مكونات مشروع تطوير المتحف والجاري في مرحلته الثانية من خلال إحدى الشركات المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف أن هذا الموقع بدأ العمل على إنشائه في شهر ابريل الماضي، وشارك في تصميمه وتنفيذه عددا من الخبراء الدوليين، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة والتي تتناسب وأهمية المتحف الأثرية والتاريخية كواحد من أقدم المتاحف بالعالم.



من جانبها، قالت مدير عام المتحف صباح عبدالرازق إن الموقع يتيح لمتصفحيه التعرف على المتحف ومقتنياته والخدمات المقدمة للزائرين به، بالإضافة إلى إمكانية شراء تذاكر زيارة المتحف باستخدام كروت الائتمان، وذلك ضمن المنظومة المتكاملة للتذاكر الإلكترونية، كما يحتوي على خريطة للمتحف من الداخل موضح عليها أماكن القاعات وأسمائها وأرقامها، الأمر الذي يساهم في مساعدة الزائر علي التجول داخل المتحف بسهولة أثناء زيارته.



وأضافت أن الموقع يضم أيضا صورا لأبرز مقتنيات المتحف ومجموعة من الصور الأرشيفية النادرة توضح عملية بناء المتحف وشكل قاعاته عند افتتاحه، بالإضافة إلى العرض القديم لبعض القاعات على مر تاريخه، مشيرة إلى أن هذه الصور تعد جزءا من الكنوز المحفوظة في أرشيف المتحف.



ويحتوي الموقع الإلكتروني أيضا على سرد مصور لتاريخ المتحف وقائمة كاملة بالمديرين السابقين منذ افتتاح أول متحف للآثار المصرية في الأزبكية، مرورا بمتحف بولاق والجيزة وحتى الآن.



وكان المتحف قد بدأ في سبتمبر الماضي تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويا، كخطوة من ضمن خطوات إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.



يذكر أنه تم افتتاح المتحف المصري بالتحرير عام 1902 ويعد من أوائل المباني في العالم التي تم بنائها لكي تكون متحفا متخصصا، ويضم المتحف معامل ترميم متميزة، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على كتب وموسوعات نادرة تتناول الآثار والحضارة المصرية القديمة.