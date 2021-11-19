أسامة دياب



أقيم في كراتشي بباكستان احتفال رسمي لتوقيع مستندات تمويل مرفق بقيمة 190 مليون دولار أميركي لمشروع إمداد المياه في نبيسار فاجيهار، وحضر الحفل افتراضيا الرئيس التنفيذي لشركة إنرتيك جلوبال عبدالله المطيري، وسفير باكستان لدى الكويت سيد سجاد حيدر.



وتم توقيع اتفاقية الامتياز بين شركة إنرتيك القابضة وحكومة السند الباكستانية في 24 يونيو الماضي، ويهدف المشروع إلى بناء وتشغيل مشروع تاريخي لتزويد المياه وتخزينها، بتكلفة إجمالية 190 مليون دولار وسيتم استخدام المياه التي يوفرها المشروع بقطاع المياه وسيؤدي إلى خلق فرص العمل والتنمية في منطقة ثار.



و«إنترتيك القابضة» هي شركة مملوكة بالكامل من قبل هيئة الاستثمار الكويتية وتبلغ مدة الاتفاقية 25 عاما لمعالجة وتزويد 45 من محطات المياه من بيسار عبر خط أنابيب بطول 61 كيلومترا إلى فاجيهار.



وأثنى عبدالله المطيري على حكومة باكستان والمؤسسات المالية وفريق «إنرتيك» باكستان لتنفيذ هذا المشروع في الوقت المناسب، معتبرا ان باكستان اقتصاد ناشئ، معربا عن رغبته في الاستثمار وتطوير المشاريع والاستفادة من الفرص في المياه النظيفة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية المستدامة في باكستان.