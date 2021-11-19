فاز لاعب المنتخب الوطني للدراجات الهوائية سيد جعفر العلي بالميدالية الذهبية في سباق (دراجات الطريق فردي ضد الساعة) لفئة الكبار بالبطولة العربية المجمعة للدراجات (القاهرة 2021) والتي ينظمها الاتحاد المصري للدراجات بمشاركة 17 دولة.



وأعرب العلي في تصريح عن سعادته باقتناص الميدالية الذهبية «في أصعب نسخة للبطولة العربية» خاصة أن فترة الإعداد لم تكن قوية، بالإضافة الى وجود منافسين على مستوى عالمي ولاعبين أولمبيين.



من جانبه، أشاد رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة أمين سر نادي الكويت للدراجات الهوائية عبدالله الشمري بالنتائج الإيجابية والمستويات الرائعة التي حققها الفريق الكويتي في منافسات البطولة، وأبرزها الحفاظ على المركز الأول والميدالية الذهبية لفئة الرجال والتي فازت بها الكويت أيضا في آخر مشاركة لها.



وأوضح انه رغم «المنافسة الكبيرة» ومشاركة أبطال عرب من المشاركين في دورات الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) استطاع الدراج العلي تحقيق هذا الإنجاز.



وأشار إلى أن الكويتيين المشاركين في البطولة هم 4 لاعبين عن فئة الناشئين و6 عن فئة السيدات و6 عن فئة الرجال وسيكون هناك مشاركة في مسابقات الدراجة الجبلية والدراجة الـ «بي إم إكس».