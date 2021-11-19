إلغاء «المسيء» يتطلب التأني والمرونة حتى تأتي التعديلات بصورة موضوعية وعادلة وتحقق المصلحة العامة للبلاد

مريم بندق



تحفظت مصادر نيابية على ما نشرته «الأنباء» أمس حول وجود مؤشرات وضوء أخضر حكومي لإلغاء قانون المسيء، داعية إلى التأني في طرح هذه القضية والأخذ بمختلف وجهات النظر حتى تأتي التعديلات بشكل موضوعي وعادل يضمن تحقيق مصلحة البلاد وتحقيق مصالح الأفراد المشمولين به.

وقالت المصادر إن المطالبة بإدراج طلب استعجال البت في قانون المسيء فور استئناف جلسات مجلس الأمة تتطلب مزيدا من التروي والبحث للأخذ بجميع آراء الجهات المختصة مع أكبر قدر من المرونة تسمح بأن تأتي التعديلات الجديدة بصورة شاملة ودقيقة تحقق تطلعات جميع الكتل والتيارات السياسية لمستقبل يشارك فيه الجميع لصالح ديرتنا الغالية.



من جانبها، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان دوران عجلة تشكيل الحكومة يبدأ الأحد المقبل لتشمل المشاورات التقليدية لاختيار رئيس الوزراء، ومن ثم يصدر الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء، والذي سيكون سمو الشيخ صباح الخالد.

وأشارت المصادر إلى انه بات من المؤكد خروج ٥ إلى ٦ وزراء ولم يتم التطرق حتى الآن في اسم الوزير المحلل.



وردا على سؤال حول عقد اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث الأحد بناء على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لمواصلة بحث ضوابط العفو، أجابت المصادر: حتى الآن نستبعد عقد الاجتماع إلا في حال عودة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الخارج.

حيث سيسافر في 24 الجاري ويعود في الـ 30 منه.

هذا، ولم يتم توجيه دعوة بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

وقالت مصادر في هذا الشأن، إنه لم توجه دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لأن الحكومة مستقيلة، مستطردة بأنه في حال وجود أمر طارئ سيتم توجيه الدعوة لعقد جلسة.