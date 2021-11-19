الفرص تشمل مجمعات تجارية ونوادي ومحطات وقود ومعارض

باهي أحمد



أظهرت معلومات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس طرح نحو 21 فرصة استثمارية، من بينها مجمع تجاري يمتد على مساحة 4920 متر مربع، وناد رياضي يمتد على مساحة 2000 متر مربع في مدينة القيروان، بالإضافة إلى منطقة تجارية في خيطان تمتد على مساحة 3484 مترا مربعا.



يأتي ذلك إلى جانب معارض صناعية تمتد على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع في مدينة المطلاع، ومحطة رئيسية للوقود، مع منطقة تجارية على الطريق السريع في مدينة جابر الأحمد، بالإضافة إلى 4 مشاريع خاصة بمدينة صباح الأحمد السكنية منها 3 مواقف رئيسية تمتد على مساحات تتراوح ما بين 10 و15 ألف متر مربع، وكذلك مدرسة خاصة ومجمع تجاري تقليدي.



وجاء ضمن المعلومات أن 3 عقودا وقعت بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغت قيمتها 310 ملايين دينار، ويصل حجم الإيرادات المتوقعة مها خلال فترة العقد الى نحو 91 مليون دينار.



ووفقا للبيانات فإن العقود لـ 3 مشاريع، أولها مجمع ومركز تجاري في مدينة جابر الأحمد، بالإضافة إلى عمارات استثمارية ومركز تجاري في نفس المدينة، أما العقد الثالث فيتمثل في مخازن ومعارض في مدينة صباح الأحمد.