600 ألف دينار زيادة في قيمة المخالفات المرورية خلال «سنة كورونا».. رغم الحظر

علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبت في الكويت خلال آخر 6 سنوات بلغت نحو 380.39 مليون دينار.



وتفصيليا، حصلت الدولة إيرادات من المخالفات المرورية خلال الفترة من العام المالي 2015/2016 وحتى 2020/2021 بـ 380.39 مليون دينار، حيث كان العام 2015/2016 الأكثر ارتكابا للمخالفات حيث بلغت قيمتها 69.47 مليون دينار، وجاء ثانيا العام 2016/2017 بنحو 66.05 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة جاء عام 2018/2019 بمخالفات بلغت قيمتها 62.16 مليون دينار.



وحل في المرتبة الرابعة العام المالي 2020/2021 والذي شهد إجراءات الحظر وتعطيل الأعمال بالجهات الحكومية، حيث بلغت المخالفات خلال ذلك العام 61.6 مليون دينار بزيادة 600 ألف دينار في قيمة المخالفات عن العام السابق عليه، فيما حل خامسا عام 2019/2020 بنحو 61.03 مليون دينار، فيما جاء بالمرتبة الخامسة العام 2017/2018 كأقل عام تسجيلا للمخالفات بواقع 60.03 مليون دينار.