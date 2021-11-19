بيروت - بولين فاضل



كشف صديق مقرب جدا من الفنان وائل كفوري وهو الشاعر حبيب بو أنطوان عن أن وائل معتاد في كل مرة يخرج من منزله أن يكون بحوزته مبلغ من المال لا يستهان به في حال حدوث أي طارئ، وبالتالي لدى تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل مع حبيبته كان هناك في تابلوه السيارة ما يقارب 10 آلاف دولار ومبلغ بالليرة اللبنانية، وقد طار قسم من المال من داخل السيارة لدى حصول الحادث وبقي قسم داخلها، وبسبب وجود أكثر من شخص في موقع الحادث، هناك من استغل الظرف وأخذ المال.



وكان وائل استعاد نشاطه الفني بعد حادث السير بإحيائه حفلا غنائيا في الأردن، غير أنه اعتذر في بداية الحفل من الجمهور الحاضر في حال قصر بعض الشيء بغنائه، وطلب منه السماح، وخلال الحفل، كان وائل يشير إلى ظهره معتذرا عن عدم تمكنه من الانحناء والتسليم باليد، على بعض الحاضرين بالصفوف الأمامية.