تنظم مؤسسة "سلطان بن علي العويس" الثقافية بدولة الإمارات، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، "المعرض الذهبي لفناني الإمارات 50 * 50"؛ بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُفتتح المعرض في السابعة مساء يوم /الثلاثاء/ المقبل في قاعة المعارض الكبرى بمبنى مؤسسة "العويس" الثقافية في دبي، ويعقب الافتتاح عقد ندوة عن الفن في الإمارات يشارك فيها عدد من الفنانين والنقاد.

ويشارك في المعرض 50 فنانا إماراتيا يبدعون في حقول الرسم والتشكيل والنحت والتصوير والتكوين وغيرها من طرق التعبير التي تؤكد مسيرة الفن في الإمارات خلال نصف قرن.