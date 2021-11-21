علاء مجيد



يواصل احتياطي الكويت النقدي الأجنبي الارتفاع المتوالي ليصل بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 12.43 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 0.6% وبزيادة قدرها نحو 80 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.35 مليار دينار في شهر سبتمبر الماضي، علما ان الاحتياطي النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر من العام الماضي بعدما بلغ مستوى 13.88 مليار دينار.



ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.