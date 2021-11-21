أعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) عن تحقيق مازدا CX-5 تصنيف متقدم، لتكون بذلك السيارة الوحيدة من بين 20 سيارة SUV صغيرة حصلت على التصنيف الأعلى في اختبار تصادم جانبي جديد أكثر صرامة.



وكانت هذه اول سلسلة اختبار لمركبات العام 2020-2021 التي تستخدم اختبارا أكثر صرامة، يهدف الى معالجة حوادث الاصطدام الأكثر خطورة باستخدام حاجز أثقل يتحرك بسرعة أعلى لمحاكاة السيارة المضطربة.



ماساكي أوينو نائب رئيس MNAO للبحث والتطوير والتصميم وضمان الجودة، قال: تعتبر السلامة أولوية قصوى في مازدا، وقد بحثنا منذ فترة طويلة في كيفية حماية الركاب من التأثيرات الجانية، ودرسنا حوادث الاصطدام في العالم الحقيقي واستخدمنا محاكاة الكمبيوتر للنظر في بنية الجسم ومسارات الحمل، مما أدى الى التصميم القوي الذي كان موجودا في CX-5 منذ عام 2017.



ويقول ديفد هاركي رئيس معهد التأمين الصحي الدولي (IIHS): لقد طورنا هذا الاختبار الجديد لأننا اشتبهنا في أن هناك مجالا لمزيد من التقدم، وتؤكد هذه النتائج ذالك، ويظهر التصنيف الجديد لـ CX-5 أنه يمكن تحقيق حماية قوية في حالة الاصطدام الجانبي الأكثر خطورة.



وتفخر مازدا بإضافة هذا الإنجاز الأهم إلى قائمة الجوائز الخاصة بنا من IIHS، بما في ذلك سيارات مازدا التي تم اختبارها بالكامل والتي حصلت على IIHS 2021 TOP SAFETY PICK+، وهي أعلى جائزة في السلامة تشمل هذه المركبات Mazda 3 Sedan Hatchback وMazda 6 وCX-3 وCX-30 (تم تصنيعها بعد سبتمبر 2020) وCX-5 وCX-9.



وصرح آشيش تاندون، المدير العام لشركة كايكو الشركة الكويتية لاستيراد السيارات - الشايع والصقر، قائلا: تفخر كايكو بمشاركة جائزة السلامة الرئيسية هذه، والتي توضح جودة بناء مازدا، وتتمثل رؤيتنا بالاستمرار في تزويد عملائنا المحبين للسيارات وعائلاتهم بمنتجات وتقنيات وتجارب مبتكرة تعزز متعة القيادة.



من جانبه، صرح مدير علامة مازدا التجارية في كايكو وليد القحطاني، قائلا: لطالما كانت كايكو سباقة في تقديم أفضل العروض والتسهيلات في السوق الكويتي، حيث يرتبط هذا بفلسفتنا التجارية المتمثلة في أن العميل يأتي أولا.