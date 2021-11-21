طلال بارا



أطلقت شركة الزياني للسيارات يوم الخميس الماضي علامة لينك آند كو التجارية في الكويت، والتي تضم 3 طرازات في الوقت الحالي، وهي: لينك آند كو 01 (المتوفرة حاليا في معرض الزياني)، ولينك آند كو 05 (متوقع وصولها في مارس ٢٠٢٢)، وطراز لينك آند كو 03 من فئة السيدان الرياضية (يعلن عن وصوله في وقت لاحق).



ومجموعة الزياني واحدة من أكثر وكلاء السيارات الفاخرة شهرة في منطقة الخليج العربي حيث تجمع أرقى ماركات السيارات في التاريخ تحت سقف واحد، بما في ذلك جاكوار، مازيراتي، فيراري، وبنتلي.



ولينك آند كو (Lynk & Co) شركة صينية للسيارات الفاخرة، أسستها مجموعة «جيلي» عام 2016، وتم وضع تصاميم مركباتها والتكنولوجيا المستخدمة في مدينة غوتنبرغ السويدية بالتعاون مع «فولفو» المملوكة من قبل المجموعة الصينية، وصحيح أنه لم يمر على تواجدها بالأسواق سوى بضع سنوات، إلا انها استطاعت ابهار الجميع بتقنياتها المتقدمة.



لينك آند كو 01



سيارة لينك آند كو 01 أول نموذج سوف يتم إطلاقه وهي تحمل أحدث تصميم تحت مسمى «ميغا-سيتي كونتراست»، الذي يبرز جمالية التفاصيل للسيارة ويشير إلى هدف العلامة التجارية «تغيير التنقل إلى الأبد»، لجلب الشعور المتميز عند تجربة قيادتها.



ويعبر تصميم واجهة «لينك آند كو 01» الأمامية عن الحياة العصرية الشبابية، وتزود بإضاءات متنوعة تتضمن مصابيح LED بتقنية «أورورا بوريليس» النهارية، ومصابيح LED الخلفية بتقنية «Energy Cube» والمصابيح الأمامية LED المنفصلة مع العدسة.



ميكانيكيا تزود لينك آند كو 01 بمحرك توربو سعة ليترين يولد قوة 218 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 325 نيوتن متر يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات.



وتتمتع لينك آند كو 01 بشاسيه متين، ومع 20 وظيفة من الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة المساعدة للسائق، توفر «لينك آند كو 01» الشعور بالتحكم المطلق لدى القيادة، والمساعدة الذكية لتجربة القيادة التي لا مثيل لها.



بالإضافة إلى ذلك، حصدت «لينك آند كو 01» على تصنيف 5 نجوم في اختبار E-NCAP لعام 2021 في ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان، حيث يوفر نظام المعلومات والترفيه أعلى مستويات الراحة من أجل تحقيق التواصل مع العالم.



رفاهية وراحة



تمتلك «لينك آند كو01» روح الفخامة والرفاهية بنفس القدر مع العديد من العلامات التجارية الفاخرة الآخرى، حيث يوفر نظام Harman Infinity الصوتي متعة سمعية رائعة أثناء القيادة، كما تعطي المقاعد الجلدية الفاخرة شعورا بالفخامة والراحة، اما الإضاءة المحيطة فتوفر تجربة بصرية لا تضاهى ليلا.



وتم تزويد قمرة القيادة بنظام AQS لتنقية الهواء واستشعار جودته وهو ما سيوفر راحة مضافة لركاب المقصورة، كما تم تجهيزها بوظائف دخول السيارة ونظام البصمة لتوفير المزيد من السهولة للاستخدام اليومي.



وتوصف «لينك آند كو01» بأنها سيارة عصرية متصلة بفضل التقنيات التي توفرها «على بعض طرازاتها»، حيث يدعم نظامها الترفيهي اتصال الهواتف الذكية من خلال mirrorkink وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتصل هذا النظام بشبكة الانترنت بصورة دائمة وبالخدمات السحابية الخاصة بالمركبة المطورة بالتعاون مع «اريكسون»، وهو ما يمكن المستخدم من مشاركة سيارته مع أفراد عائلة عبر مفتاح رقمي خاص بتطبيق «لينك آند كو» يستطيع من خلاله مراقبة السيارة وموقعها والعديد من المعلومات الأخرى.



جدير بالذكر ان «الزياني» كشفت عن مجموعة سيارات «لينك آند كو» في مجمع الأفنيوز بمنطقة «جراند أفنيو» يوم الخميس الماضي، وستبقى طرازات «لينك آند كو» معروضة حتى 27 نوفمبر.



وكانت الشركة قد أطلقت مؤخرا فيديو تشويقيا سبق إطلاق العلامة التجارية في الكويت حمل اسم «01 فكرة جديدة.. لأسلوب جديد»، تم عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نقل الجمهور عبر مغامرة شائقة لاكتشاف «لينك آند كو» ومزاياها.



وسيتم افتتاح المعرض الرئيسي لشركة «لينك آند كو» في 5 ديسمبر القادم بجانب جسر الغزالي، منطقة الري.