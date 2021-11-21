بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة عبر فيها سموه، ، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولإمارة موناكو وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.