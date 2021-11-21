‏أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لاقتحام ميليشيا الحوثي مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركيـــة في صنــــعاء واحتجازها عددا من الموظفــين المحليين العاملين في السفارة.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا العمل المجرم دوليا يأتي انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1968 والتي تحرم ‏اقتحام الممتلكات الديبلوماسية وتمنح البعثات الديبلوماسية ومبانيها الحصانة من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ أو غيرها.



وأكدت تضامن الكويت الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية ودعوتها ميليشيا الحوثي إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بالانسحاب الفوري من مقر السفارة وإطلاق سراح الموظفين المحليين المحتجزين.