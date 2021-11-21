يحيى حميدان



اعتبر مدير لعبة كرة الصالات عبدالوهاب العمر أن حصول الكويت على لقب الكأس السوبر بعد الفوز على القادسية 4-3 أمرا ليس بالغريب على الفريق في ظل الدعم الكبير الذي يحصل عليه اللاعبون من جانب مجلس إدارة النادي.



وبين العمر في تصريح لـ «الأنباء» أن «الأبيض» كان الطرف الثابت في كل المباريات النهائية خلال السنوات الـ 4 الأخيرة، مشيرا إلى أن الهزة التي مر بها الفريق في الجولات الأولى من بطولة الدوري بالخسارة من التضامن والتعادل مع اليرموك كان سببها تشبع اللاعبين بالبطولات، ولكننا استطعنا انتشال الفريق من تلك الهزة وتحقيق لقب السوبر.



وأوضح العمر ان هدف الفريق هذا الموسم هو تحقيق الثلاثية، مشيرا إلى أن الفريق قادر على ذلك مع خالص الاحترام لكل المنافسين الذين يتعبون أيضا ويحاولون المنافسة بقوة.



وكشف العمر عن حصول كل لاعب على مكافأة مالية قدرها 1000 دينار من رئيس نادي الكويت خالد الغانم تقديرا منه لجهود اللاعبين بعد الفوز بلقب «سوبر الصالات».