فرط ليل حامل اللقب في فوز ثمين على مضيفه موناكو وخرج متعادلا 2-2 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وتقدم ليل بثنائية مبكرة لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقتين الخامسة والتاسعة رافعا غلته إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عبر المالي كريبان دياتا (41).

وتلقى موناكو ضربة موجعة بطرد مدافعه الصربي ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 78 لتلقيه الإنذار الثاني، لكن ليل فشل في استغلال النقص العددي بل أن شباكه استقبلت هدف التعادل عبر قائده البديل الدولي التونسي الأصل وسام بن يدر في الدقيقة 83.

وارتقى موناكو الى المركز السابع مؤقتا برصيد 19 نقطة، فيما بقي ليل ثانيا عشر برصيد 17 نقطة.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات بريست مع لنس، وأنجيه مع لوريان، وتروا مع سانت ايتيان، ومتز مع بوردو، وستراسبورغ مع ريمس، وكليرمون فوت مع نيس، وليون مع مارسيليا.