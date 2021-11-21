يسعى ريال مدريد اليوم مع مدربه الإيطالي الخبير كارلو انشيلوتي إلى الاستفادة من الوضع الصعب لمضيفه غرناطة السابع عشر من أجل البقاء أقله في المركز الثاني مع ختام المرحلة 14 من الدوري الإسباني، على أمل أن يسديه فالنسيا خدمة في وقت لاحق من خلال إسقاط سوسييداد المتصدر أو إجباره على التعادل، ما سيعطي النادي الملكي فرصة التصدر في حال حقق فوزه الثالث عشر تواليا على غرناطة.



ويلتقي اليوم أيضا خيتافي مع قادش، وإلتشي مع ريال بيتيس. وفي نفس السياق، واصل أتلتيك بلباو نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ليفانتي 0-0 في افتتاح المرحلة. وهو التعادل الثالث لأتلتيك بلباو في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الفوز فارتقى إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 19 نقطة.



بيريز يصر على إقامة السوبر ليغ



إلى ذلك، واصل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الدفاع عن مشروع السوبر ليغ، الذي مازال النادي الملكي يؤيده برفقة برشلونة ويوفنتوس.



وقال بيريز: «السوبر ليغ ليست مجرد مسابقة جديدة.. إنها أكثر من ذلك بكثير، لأنها تحاول تغيير ديناميكيات كرة القدم، وتمنح الأندية الحرية، بحيث تكون متحكمة في مصيرها». وأضاف: «السوبر ليغ سيحقق في النهاية الحرية واللعب المالي النظيف والاحترام، مع تجنب المواقف التي تتلقى فيها الأندية دعما عشوائيا.. ورغم محاولات التشهير، إلا أن البطولة لن تتطور إلا إذا كانت متوافقة مع الدوريات المحلية». وتابع: «رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي فكرة، وتعرضت الأندية للتهديد، وتعرض الرؤساء للإهانة من قبل رئيس اليويفا».



سلتا فيغو يفرض التعادل على فياريال



إلى ذلك، فرض سلتا فيغو التعادل على ضيفه فياريال 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري الإسباني، سجل البيرتو مورينو لفياريال (27)، فيما عاد برايس منديز بالتعادل لفريقه (72)، ليرفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة، فيما حصد سلتا فيغو النقطة الـ 13.