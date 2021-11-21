يخوض حامل اللقب إنتر اختبارا صعبا جديدا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عندما يستقبل المتصدر نابولي، ضمن سعيه لتقليص الفارق بينهما والإبقاء على حظوظ احتفاظه بالـ «سكوديتو»، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة.



وكان إنتر تعادل مع جاره ميلان 1-1 في ديربي ميلانو قبل النافذة الدولية، في مباراة أهدر فيها مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء وعدة فرص عدة للفوز، في حين كاد «الروسونيري» يخطف النقاط الثلاث في الدقائق الأخيرة من المواجهة.



ويأمل رجال المدرب سيموني إينزاغي الذي خلف في بداية الموسم أنتونيو كونتي المغادر بسبب خلافات مع الإدارة، أن يلحقوا على ملعبهم في سان سيرو أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير، الخسارة الأولى بنابولي وتعويض ما فاتهم أمام الفرق الكبيرة، حيث خسروا أمام لاتسيو 1-3 وتعادلوا مع يوفنتوس 1-1 في المرحلتين الثامنة والتاسعة تواليا.



ويخوض إنتر المواجهة المرتقبة أمام نادي الجنوب المتصدر بـ 32 نقطة، مع جهوزية شبه كاملة وعودة المصابين، حيث من المرجح أن يكون البوسني المخضرم إدين دجيكو (35 عاما) وصاحب 7 أهداف في 12 مباراة في الدوري، بتصرف مدربه بعد تعافيه من إصابة.



ويسعى إنتر محليا للتحضير لمباراته الأوروبية المهمة أمام شاختار دانيتسك الاوكراني في سعيه للاقتراب أكثر من تخطي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني مع 7 نقاط متأخرا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الإسباني المتصدر.



وبخلاف إنتر، يملك نابولي بين يديه جميع أوراقه الرابحة قبل رحلته إلى الشمال، مع عودة قائده الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي من الإيقاف اثر طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة الفوز على ساليرنيتانا 1-0 في المرحلة 11.



وفي المقابل، يعود مدرب نابولي لوتشانو سباليتي إلى ملعب سان سيرو للمرة الاولى منذ أن تمت إقالته في عام 2019 ليحل بدلا منه انتويو كونتي.



ويلتقي أيضا روما مع جنوى، وساسولو مع كالياري، وبولونيا مع فينيزيا، وساليرنيتانا مع سامبدوريا.



أتالانتا يضرب سبيزيا بخماسية



أكرم اتالانتا ضيفه سبيزيا وهزمه 5-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب «جيويس»، ليحصد الفائز 3 نقاط رفعت رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، فيما بقي سبيزيا على رصيده السابق 11 نقطة في المركز السادس عشر في «الكالتشيو».