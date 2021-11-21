«السماء تمطر دولارات» هذا ما غلب على ظن عدد من قائدي المركبات على أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك بعدما سقطت رزم من الأموال النقدية من إحدى شاحنات نقل الأموال بعدما تم فتح أحد أبواب السيارة المصفحة بصورة غير متوقعة على الطريق بالقرب من سان دييغو في منطقة قريبة من الحدود الأميركية مع المكسيك.



وقد دفع الحادث بعض السائقين على الطريق إلى استغلال الفرصة السانحة أمامهم عبر جمع ما تيسر من الأموال المتطايرة، وهو ما نتج عنه حالة من الفوضى على الطريق قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدة أن هذه الأموال تعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.



وقال الضابط كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا عن الأشخاص الذين جمعوا بعض الأموال: من الأفضل أن يعيدوها قبل أن نجدهم ونقرع أبوابهم.