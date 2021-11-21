محمد راتب



أكد البائع في سوق السمك أحمد خواجة في تصريح لـ «الأنباء» استمرار حالة الركود في حركتي البيع والشراء منذ شهرين تقريبا، موضحا أن السوق لا يشهد تحركا فعليا إلا خلال وقت الحراج وقبل صلاة الجمعة وبعدها، في حين تشهد باقي الأيام حركة بطيئة للغاية مجهولة الأسباب.



وبين أن حراج السوق في يوم الجمعة شهد ارتفاعا في سعر الروبيان، حيث وصل سعر السلة ما بين 80 و85 دينارا، والشحامية 23 دينارا، موضحا أن كود الشعوم تراوح ما بين 15 و20 دينارا بسعة ما بين 10 و12كغ، ويباع الكيلو على البسطات ما بين دينارين و2.5 دينار.



وزاد أن سلة الميد وصلت إلى 27 دينارا بسعة تصل إلى 25كغ وسعر الكيلو 1.5، أما النويبي فما بين 15 و18 دينارا والكيلو منه ما بين 1.750 و2 دينار، في حين بلغ القبقب الكويتي الكبير 1.5 و2 دينار، والكنعد 1 و3 دنانير، والسبيطي الإيراني 2.5 و3 دنانير، والكويتي 4 دنانير.



واستطرد خواجة أما الزبيدي الباكستاني فسعره بين 4 و7 دنانير، والكويتي 15 دينارا، و12 دينارا للحجم الوسط، والهامور الكويتي بـ 4 و4.5 دنانير، والبالول 6 و6.5 دنانير، والشيم الكويتي 5 و5.5 دنانير، والإيراني 3. 3.5 دنانير، والخساق 1.250، والحمام 1.5، والسيباس الكبير 3.5 دنانير.