الدوحة - فريد عبدالباقي



دشنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مساء أمس (السبت) افتتاح ستاد راس أبوعبود أحد الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 لكرة القدم.



وجاء التدشين رقميا عبر منصاتها الرسمية، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها جاهزية أحد ملاعب المونديال بعد ستاد المدينة التعليمية الذي دشن أيضا رقميا بسبب جائحة فيروس كورونا.



ويمثل ستاد راس أبوعبود الذي يتسع لـ40 ألف متفرج واستخدم في بنائه 974 حاوية شحن بحري، ووحدات بناء قابلة للتفكيك سابقة في تاريخ كأس العالم، حيث سيتم تفكيكه بالكامل عقب انتهاء البطولة، وذلك من خلال عملية بسيطة بفضل تصميمه المبتكر الذي يعتمد في بنائه على حاويات الشحن البحري، والتي سيتم استخدامها في مشاريع مختلفة بعد البطولة.



من جهة اخرى، أعلن المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز، قائمة «العنابي» لخوض بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 30 الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.



وضمت القائمة 23 لاعبا، وهم: سعد الشيب، ويوسف حسن، ومشعل برشم (لحراسة المرمى)، وبيدرو ميغيل، وعبدالكريم حسن، ومحمد وعد، وطارق سلمان، وعبدالعزيز حاتم، وأحمد علاء، وعلي أسد، ومحمد مونتاري، وأكرم عفيف، وحسن الهيدوس، وخوخي بوعلام، وكريم بوضياف، ومصعب خضر، وهمام الأمين، وإسماعيل محمد، والمعز علي، وعاصم مادبو، وبسام الراوي، وخالد منير، وعبدالله الأحرق.



ويلعب «العنابي» في المباراة الافتتاحية مع نظيره البحرين في 30 نوفمبر ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما منتخبي العراق وسلطنة عمان.



إلى ذلك، كشف المنتخب القطري لكرة اليد عن قائمة الفريق المشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بالكويت خلال الفترة 9 إلى 19 يناير المقبل.



وضمت القائمة 19 لاعبا هم: فاروق كولو (الأهلي)، وهاني مروان ومحمد محمود عبداللطيف (السد)، وأحمد نادر نسيم وعبدالرحمن طارق العبدالله ومصطفى أمير هيبة وأمين نور الدين قميص وفراس مصطفى الشايب وحمدي النوري عياد (الدحيل)، وأنيس عبدالرزاق زواوي ومعتصم محمد ومصطفى السلطي الكراد وزين الدين بومنجل (العربي)، وأمير نور الدين دنقير (الغرافة)، ونصر الدين مقديش ومحمد توفيق السوسي وأحمد رجب مرجان (الريان)، وأحمد عبدالحميد المنياوي (الوكرة)، وبوزو سيبوتيك (قطر).



ويستهل المنتخب القطري مشواره في دورة الألعاب الخليجية التي ستنطلق منافسات كرة اليد فيها قبل الافتتاح الرسمي، حيث من المقرر أن يلعب أمام الإمارات في 4 يناير المقبل.