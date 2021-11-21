أحرز المتسابق راشد الدواس المركز الأول في الجولة الأولى لبطولة الامارات الدولية للدراجات المائية التي اختتمت فعالياتها امس في امارة الشارقة.



وأعرب الدواس في تصريح عن سعادته بهذا الانجاز الذي تحقق في انطلاقة البطولة ضمن فئة المحترفين التي تنافس فيها 12 متسابقا، وقال انه سيضاعف تدريباته في الأيام المقبلة والتي يتطلع فيها الى تحقيق نتيجة مماثلة في الجولات المقبلة.



وأشاد بتنظيم مسؤولي الامارات للبطولة التي تضمنت أيضا فئتي «المخضرمين» و«الوقوف» واهتمامهم بكافة الجوانب الفنية والقانونية قبل وأثناء وبعد السباق مما انعكس بشكل ايجابي على كل مجريات المنافسة.



ويشارك في البطولة التي تتضمن جولتين أخريين 50 متسابقا يمثلون ست دول بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا والبحرين والكويت، بالإضافة إلى الامارات.



ومن المقرر ان تقام الجولة الثانية للبطولة الجمعة المقبل في امارة عجمان فيما تستضيف ابوظبي الجولة الثالثة 26 ديسمبر المقبل.