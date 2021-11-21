القاهرة - سامي عبدالفتاح



مع تلاحق مباريات الدوري المصري وبفارق 24 ساعة فقط عن الجولة الرابعة، تنطلق اليوم الجولة الخامسة بمباراتين، حيث يستضيف فاركو فريق سيراميكا، ومصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى.



وكان الأهلي قد انفرد بصدارة البطولة مع ختام الجولة الرابعة بالعلامة الكاملة، بفوز صعب على المقاولون العرب بهدف نظيف سجله المتألق حمدي فتحي بالدقيقة 66 والذي طرد أيضا في الدقيقة الأخيرة لمنع فرصة هدف محقق بعد انفراد لاعب المقاولون بالمرمي، وذلك في لقاء شهد جدلا تحكيميا بسبب إلغاء هدف لذئاب الجبل بالشوط الأول، فضلا عن أكثر من قرار جدلي منها عدم الرجوع لتقنية الفيديو لمراجعة احتمال وجود ركلتي جزاء للأهلي وأكثر من عملية تدخل خشن على لاعبي المارد الأحمر كانت تستوجب الطرد المباشر.



وعقب اللقاء أكد المدير الفني للأهلي بيتسو موسيمانى، أن فريقه هرب من فخ النتائج السلبية التي تأتي بعد المباريات الكبيرة، وتحديدا عقب الفوز على الزمالك 5-3 بالجولة الثالثة، مضيفا: «أهدرنا العديد من الفرص، ونجحنا في السيطرة على المباراة منذ البداية، أمام فريق مميز، وخرجنا بالانتصار المطلوب».



فيما قال المدير الفني للمقاولون عماد النحاس ان فريقه تعرض لظلم تحكيمي للمباراة الثالثة على التوالي.



ومن ستاد الاسماعيلية عاد الزمالك بثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه الإسماعيلي 2-0، في مباراة تفوق فيها لعبا ونتيجة بينما عانى أصحاب الأرض كثيرا في أول اختبار لمدربه الجديد الأرجنتيني خوان براون ونالوا الهزيمة الرابعة ليستقر بالمركز الأخير في سابقة تاريخية لدارويش الكرة المصرية.



سجل للزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء بالدقيقة 82، ثم أضاف عمر السعيد الهدف الثاني بالدقيقة 94، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثالث، وعقب اللقاء أشاد المدير الفني باتريس كارتيرون بفريقه رغم العديد من التغييرات التي قام بها في التشكيل الأساسي مرجعا ذلك إلى ثقته الكبيرة في جميع عناصر الفريق، ومضيفا:«حققنا الفوز في ملعب لا يذهب إليه المنافس».



من جانب آخر، فرض المصري البورسعيدي تعادلا مثيرا على ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-2، حيث تقدم بيراميدز بهدفين بالدقيقة 20 عبر إبراهيم عادل والمغربي وليد الكرتي بالدقيقة 41، لكن المصري انتفض بالشوط الثاني وسجل حسن علي من ضربة جزاء بالدقيقة 52 ورغم انه لعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 70 الا انه أدرك التعادل عبر عمرو مرعي بالدقيقة 89، وبذلك رفع بيراميدز رصيده الى 10 نقاط بالمركز الثاني والمصري الى 4 نقاط من 4 تعادلات.



وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، تعادل طلائع الجيش مع ضيفه غزل المحلة دون أهداف ليرفع الطلائع رصيده إلى نقطتين، فيما رفع المحلة رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الرابع، كما تعادل انبي مع سموحة 1-1، ليرتفع انبي رصيده إلى النقطة الرابعة، وسموحة إلى النقطة السادسة.