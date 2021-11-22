توخي الدقة عند وضع التقييم دون محسوبيات.. وإجراءات بحق من يتعمد عدم تقييم الموظف

التقييم سيكون عبر الحاسوب ويحق للحاصل على تقدير «ضعيف» التظلم خلال 15 يوماً

عبدالكريم العبدالله



أعلن الوكيل المساعد للشؤون الادارية في وزارة الصحة مرزوق الرشيدي عن اصدار التعميم الخاص بالاعلان عن مواعيد ونظام تقييم اداء موظفي الوزارة للعام 2021 للتجهيز والاستعداد من قبل القطاعات المختلفة لعملية التقييم السنوي والتي ستبدأ منذ 1 يناير 2022 حتى نهايته.



وقال الرشيدي في تصريح لـ «الأنباء» إن عدد الموظفين الذين سيتم تقييمهم هذا العام يقارب 63 ألفا بمختلف الفئات الوظيفية، متوقعا أن يتم الاعلان عن النتائج منتصف مارس، مشددا على ضرورة توخي الدقة عند وضع تقييم الكفاءة السنوي للموظف دون محسوبيات أو مجاملات، وتدوين الملاحظات بخانة التوصيات للرئيس المباشر، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية مع كل من يتعمد عدم تقييم الموظفين دون سبب، وسيتم لاحقا اعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه وسبب ذلك، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء المدة المقررة، مبينا أن العملية ستشمل الموظفين من فئات الوظائف العامة والعقود الخاصة والمكافآت، فضلا عن الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 2021، والموظفين المعاد تعيينهم والمنتدبين والقائمين بإجازة طويلة ايا كان نوعها خلال العام 2021 بشرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا.



وذكر ان عملية تقييم الموظفين عبر المسؤولين المباشرين ستكون عن طريق «الحاسوب» ومن ثم إحالته الى الرؤساء الذين يلونهم في المسؤولية، ويجب أن يكون المقيم صادرا له قرار بتكليفه أو ندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له، وفي حال انتهاء خدمة الرئيس المباشر أو نقله أو ندبه أو غاب لأي سبب يحل محله الرئيس التالي له، علما أنه لن يتم تقييم الموظف الذي لم يستكمل 100 يوم عمل فعلي.



ولفت الى انه في حال نقل الموظف قبل انتهاء سنة التقييم تقوم الجهة المنقول إليها بتقييمه وتلزم الوحدة أو الجهة المنقول منها بموافاتها بتقرير يتضمن رأيها في أداء الموظف خلال الجزء من سنة التقييم التي قضى لديها خلال 15 يوما من تاريخ النقل، مشددا على ضرورة الالتزام بما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية 15 لسنة 2017 بشأن اضافة مجموعة خامسة بشأن عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي وفق الجدول الذي تم اعداده المقيم، حيث تمثل هذه المجموعة نسبة 30% من التقدير العام فيما تمثل المجموعات الأخرى 70% من التقدير العام.



وأوضح انه يحق للموظف الحاصل على تقدير «ضعيف» أن يقوم بالتظلم خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه، وعلى الرئيس المباشر والرئيس التالي له في المسؤولية عند وضع تقييم بتقدير اقل من امتياز للموظف أن يقوم بذكر أسباب ذلك، واستخراج التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر ويحيله الى الرئيس الذي يليه ليبدي رأيه خلال الفترة من 1 حتى 7 فبراير.



وبين انه يجب تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد اقصاه 14 فبراير 2022 حتى يتسنى لها الانتهاء من عملية التقييم في المواعيد المقررة ومن ثم استخراج النتائج، وفي حال ندب الموظف يتم تقييمه من الجهة التي قضى بها المدة الأطول.



وبالنسبة للوظائف الإشرافية، فذكر انه ستتم مراعاة تطبيق معايير ضوابط الجودة بالنسبة لتقييمهم لشاغلي وظائف مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم ورؤساء الرعاية الأولية، والتمريض بالمنطقة.