

أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتابا بعنوان «امراض الغدة الدرقية»، وهو الكتاب رقم 216 ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية المؤلفة، من تأليف د.شيخة ابراهيم ابا الخيل.



وجاء في الكتاب ان جهاز الغدد الصماء يعد واحدا من أهم اجهزة الجسم التي تتحكم في وظائفه المختلفة، مثل: النمو، والحركة، والتكاثر، اضافة إلى دوره في تنظيم عمليات الأيض، ومن أبرز الغدد الصماء الغدة الدرقية التي تُعد من أكبر الغدد الصماء حجما، وتقوم بإفراز هرموني الثايروكسين وثلاثي يودوثيرونين، وهما في غاية الأهمية للجسم، وتؤثر الغدة الدرقية في جميع انسجة الجسم تقريبا عن طريق تنظيم عمليتي الأيض والاستقلاب، كما ان هرموناتها تلعب دورا أساسيا في التطور والنمو، وتتطلب الوظيفة الطبيعية للغدة الدرقية توافر كمية كافية من اليود.