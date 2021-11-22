أصدر «مصرف سوريا المركزي» أمس قرارا جديدا يخص الطلاب السوريين الراغبين بالالتحاق في الجامعات السورية الخاصة. ونقلت صحيفة «الوطن» الموالية عن المصرف قراره بإجبار الطلاب المغتربين غير المقيمين في سورية والراغبين بالتسجيل في الجامعات الخاصة، بدفع الأقساط بالقطع الأجنبي.



وجاء في القرار الذي نشره المصرف على صفحته في «فيس بوك» أنه «تلتزم كل جامعة خاصة بتحديد مصرف واحد (بكل فروعه) لقبول رسوم التسجيل الجامعي بالقطع الأجنبي، ليقوم المصرف بعد نهاية كل شهر بشراء 50% من حصيلة إيرادات الجامعة من القطع الأجنبي الناجم عن الرسوم الجامعية، ويلتزم ببيع هذا المبلغ إلى مصرف سورية المركزي نقدا باليوم التالي لتنفيذ عملية الشراء».



وأضاف القرار ان «المصرف سيحتفظ بنسبة الـ 50% المتبقية من حصيلة إيرادات الجامعة من القطع الأجنبي بحسابها لديه، حيث يمكن للجامعة أن تستخدم هذا المبلغ لتأمين احتياجاتها من المستوردات وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، أو بيع هذا المبلغ أو ما تبقى منه للمصرف المركزي».