جدد مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سورية ألكسندر لافرينتيف التأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وتقوية الحوار الوطني السوري.



وذكرت الخارجية الايرانية في بيان، أن لافرنتيف أعلن في اثناء لقائه بكبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي بطهران استعداد موسكو لتفعيل اللقاءات المشتركة في اطار مفاوضات (أستانا) واللقاءات الثنائية.



وقال إن المفاوضات مع المسؤولين الايرانيين بمختلف المستويات لطالما حققت نتائج «مهمة ومؤثرة».



من جانبه، دعا خاجي الى متابعة الجهود السياسية في اطار مفاوضات (أستانا) لحل الأزمة السورية، مشددا على اهمية استمرار الحوار السوري - السوري في اطار اللجنة الدستورية.