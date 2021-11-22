قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة أمس ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر المقبل، وذلك عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات.



وقدم الدبيبة أوراق ترشحه رسميا داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وفق مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي.



وجاء ترشح الدبيبة على الرغم من تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي وخشيته من أن قواعد الانتخابات التي تشتد المنافسة عليها قد تستبعده، وتحذيره مؤخرا من أن الانتخابات قد تم تفصيلها على مقاس أشخاص بأعينهم.



ويزيد دخول الدبيبة السباق، الذي يضم حاليا العديد من الأطراف الرئيسية خلال الفوضى التي عمت ليبيا في السنوات العشر الماضية، من المشكلات المتعلقة باقتراع من المقرر أن يجري في غضون خمسة أسابيع دون الاتفاق بعد على قواعده.