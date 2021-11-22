دعا 611 رئيس بلدية في فرنسا إلى دعم الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022.



وقال رؤساء البلديات - حسبما ذكرت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية امس - إن المجتمع الفرنسي يحتاج إلى استمرارية الاستقرار، حيث إنهم يعتقدون أن تولي الرئيس ماكرون لولاية ثانية مدتها 5 سنوات ستسمح بتوفير خدمات للمواطنين بشكل أفضل في المجتمع الفرنسي.



وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية «جابرييل أتال» قد أعلن في 13 يوليو الماضي عن تاريخ تنظيم الدورتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث حددت الجولة الأولى من الاستحقاق الرئاسي في 10 أبريل المقبل، على أن تنظم الجولة الثانية في 24 من الشهر نفسه، في حين تجرى الانتخابات التشريعية في 12 و19 من يونيو المقبل.



يذكر أن الرئيس ماكرون انتخب في السابع من مايو عام 2017 لولاية مدتها 5 سنوات وتولى منصبه يوم 14 من الشهر نفسه.