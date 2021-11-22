القاهرة - سامي عبدالفتاح



في ستاد غزل المحلة، ستكون صدارة الأهلي برصيد 12 نقطة على المحك اليوم، عندما يحل ضيفا على صاحب الأرض فريق غزل المحلة بقيادة المدرب محمد عودة، والذي ينافس للبقاء في المربع الذهبي برصيد 8 نقاط، وذلك في السادسة والنصف بتوقيت الكويت ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري والتي تشهد أيضا 3 مباريات أخرى، تبدأ عصرا بلقاء سموحة مع طلائع الجيش، وبيراميدز مع الشرقية للدخان، وتختتم في التاسعة مساء بتوقيت الكويت بلقاء صعب بين الزمالك والبنك الأهلي الذي سبق له أن أحرج المتصدر الحالي للبطولة في الجولة الثانية.