أصيب صياد كان يتعقب الخنازير البرية في بلدة سيكس بجبال البيرينيه (جنوب غرب فرنسا) بجروح بالغة اول من أمس بعدما هاجمته دبة وعضته في ساقه، وما لبث أن قتلها، على ما أفادت مصادر عدة.



وأوضحت شرطة أرييج ان الصياد المصاب نقل إلى مستشفى بلدة فوا ومنه إلى المستشفى الجامعي في تولوز، مشيرة إلى أن تحقيقا قضائيا فتح في ملابسات الحادث.



وتولت فصيلة الدرك الجبلية إنقاذ الصياد البالغ 70 عاما الذي أصيب بجروح بالغة في الشريان الفخذي قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، بحسب مصدر مطلع. وعثر على الدبة نافقة على مسافة أمتار قليلة من مكان إنقاذ الصياد.