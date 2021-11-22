بيروت - ناجي شربل



حقق النجمة فوزه الثالث على سبورتنغ صاحب القاع بهدف نظيف في المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني سجله قاسم الزين، ليتقدم النجمة مؤقتا للمركز الثاني بـ12 نقطة، كما حقق شباب البرج فوزا أول هذا الموسم على مضيفه طرابلس الرياضي 3-0، فيما تعادل الصفاء والبرج سلبا، ليواصل الثاني «تفريط» النقاط بالتعادل، علما انه احتفظ بسجله نظيفا من الخسارة.



وكانت المرحلة افتتحت بتحقيق الاخاء الأهلي عاليه فوزه الثاني هذا الموسم على ضيفه التضامن صور 2-1 محققا فوزره الثاني، وبه رفع رصيده الى 7 نقاط، فيما استقر التضامن صور عند 6 نقاط.