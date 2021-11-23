

أعلن بنك بوبيان عن دعمه ورعايته لمعرض الفرص الوظيفية والدراسية الرابع الذي الذي أنطلق أمس الأول تحت رعاية رعاية وزير التربية د.علي المضف وتنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب افتراضيا حتى 25 الجاري.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني «إن المعرض يمثل فرصة للمشاركة في الفعاليات التي من شأنها أن تزيد من معرفة الشباب لاسيما الذين على وشك التخرج أو حديثو التخرج بالعمل المصرفي بصفة عامة والعمل في بنك بوبيان على وجه الخصوص كونه يتمتع ببيئة عمل مختلفة ومميزة».



وأضاف: «اننا في بوبيان نفتخر دائما كوننا الأكثر جذبا للعمالة الوطنية مع توفير كافة السبل والإمكانيات لهم من أجل صقل مهاراتهم والعمل على تطويرها بجانب الارتقاء بمستوى نشر ثقافة الاستثمار التكنولوجي بين الشباب الكويتي بما يسهم في تعزيز التطور والنمو في التكنولوجيا والابتكار لديهم».



وأوضح الرحماني ان «بوبيان» يعتبر واحدا من أهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية بسبب المناخ الذي يوفره البنك للمزيد من الإبداع والابتكار وإطلاق الطاقات الشابة، مؤكدا أن الاهتمام بالموظفين وتنمية مواهبهم يأتي ضمن الأولويات والقيم الخمس لبنك بوبيان وهي «التركيز على العملاء، الاهتمام بالموظفين، الإبداع والابتكار، النزاهة والعمل الجماعي».



وأضاف انه تم من خلال المعرض التواصل مع الشباب الراغب في العمل القطاع المصرفي عموما وبنك بوبيان على وجه الخصوص، حيث تم تقديم شرح كامل لهم عن طبيعة العمل في بوبيان وما يميزها واختلافها عن بقية المؤسسات الأخرى خاصة ما يتعلق بجانب دعم الشباب ومنحهم فرص الابتكار والإبداع.