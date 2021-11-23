تراجعت بورصة الكويت في نهاية تعاملات أمس، وذلك لثاني جلسة على التوالي، حيث انخفض مؤشرها العام 0.72%، وهبط السوق الأول 0.79%، وتراجع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.54% و0.56% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الإجمالية في البورصة بنهاية جلسة الأمس نحو 315.49 مليون سهم، والتي جاءت من خلال تنفيذ 12.718 ألف صفقة، وحققت سيولة بقيمة 57.89 مليون دينار تقريبا.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات انخفاضا بصدارة التكنولوجيا بتراجع معدله 1.92%، في حين ارتفع 3 قطاعات أخرى يتصدرها «المنافع» بنمو نسبته 1.92%، وجاء سهم «تحصيلات» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بتراجع نسبته 9.81%، بينما تصدر سهم «تعليمية» القائمة الخضراء مرتفعا بنحو 7.93%.

وتصدر سهم «الوطنية العقارية» نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 6.81 ملايين دينار متراجعا بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم «جي إف إتش» نشاط الكميات بتداول 53.51 مليون سهم متراجعا بنحو 0.52%.