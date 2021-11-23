تسبب تأثر أجواء البلاد بمنخفض السودان الموسمي الذي يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا وما نتج عنه من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في تساقط أمطار خفيفة متفرقة يوم أمس الاثنين.



ومع توقعات من خبراء أرصاد أن يبدأ التحسن التدريجي في الطقس من صباح اليوم الثلاثاء مع تقدم مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي وتحول الرياح الى الشمالية الغربية وظهور لبعض السحب المتفرقة وفرص لتشكل الضباب الخفيف فجر اليوم وغدا على بعض المناطق، قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه من المحتمل أن تنشط هذه الرياح الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع وتكون سرعتها بين (25-35) كم/س وتؤدي بالتالي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة في النهار التي من المتوقع أن تكون بين (22-25) درجة مئوية.



وأضاف المرزوق في تصريحات لـ «الأنباء» أنه من المتوقع أن تستمر هذه الرياح نشطة حتى مساء الأحد 28 الجاري ثم تبدأ تخف سرعتها تدريجا فتكون رياحا خفيفة في يوم الاثنين 29 الجاري.



وتابع: لكن في هذه الفترة سوف يتشكل منخفض جوي (1014) مليبار يتمركز في وسط شبه الجزيرة العربية، في المقابل يتكون مرتفع جوي يتمركز فوق البحر المتوسط يؤدي إلى هبوب رياح غربية وشمالية غربية إلى منطقة شمال شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشمال الخليج العربي مما يؤدي إلى تكون نطاق هائل من السحب والذي سيغطي سماء المنطقة اعتبارا من بداية الشهر القادم الذي من المحتمل وهو احتمال ضعيف يؤدي إلى سقوط أمطار في هذه الفترة.



وختم المرزوق تصريحه بالقول: بصورة عامة سوف تبقى الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو أكثر من (12) درجة مئوية خلال النهار ولكن في الليل يكون الجو باردا وتنخفض الحرارة وتكون بين (12-15) درجة مئوية - والله أعلم.