نظّم الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلا في لجنة حقوق الأسرة حلقة نقاشية بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة» بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومجلس الامة وجمعيات النفع العام.



وأجمع المشاركون في الحلقة التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام على أن هذا العنف يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الانسان، مضيفين أن عواقب العنف لا تقع على المرأة فقط وإنما ينعكس ذلك على الاسرة والمجتمع بأكمله.



وأكدوا ان العنف ضد المرأة يترتب عليه آثار سلبية واجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وغيرها مما يؤثر على الاسرة.



بدورها، قالت عضوة مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان رئيسة لجنة حقوق الاسرة المستشارة هدى الشايجي في تصريح لـ (كونا) ان الحلقة النقاشية جاءت انطلاقا من حرص ديوان حقوق الانسان على تحقيق اهم اهدافه المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام الحقوق والحريات العامة.



وذكرت ان (الديوان) ممثلا بلجنة حقوق الاسرة حرص على توجيه الدعوة لعدد من المختصين في الجهات المعنية بشؤون المرأة وقضاياها في الدولة، مشيرة الى دور الديوان في نشر ثقافة حقوق الانسان وذلك عن طريق لجانه المتعددة التي انشأها قانون (الديوان) ومن ضمنها لجنة حقوق الاسرة. وبينت ان اللجنة المعنية بحقوق المرأة هي لجنة الاسرة والتي تتضمن خطة عملها دراسة التشريعات الخاصة بحقوق الاسرة وبصفة خاصة التشريعات التي تحمي المرأة من العنف وصون حقوقها اضافة الى اجراء الدراسات والبحوث لعمل تقارير في المجالات ذات الصلة بقضايا المرأة وإعداد خطة اعلامية للتوعية بدور المرأة في حماية الاسرة. وأضافت ان ذلك يهدف الى ايجاد مجتمع واع بحقوق المرأة وواجباتها ليحميها من كل صور العنف واشكاله، لافتة الى ان الحلقة النقاشية تناولت اسباب العنف ضد المرأة وآثاره وطرق الوقاية منه وعلاجه والدور المطلوب من كل جهة معنية بشؤون المرأة لحمايتها من العنف وتوصياتها بهذا الشأن.



وثمنت الشايجي الجهود والمبادرات التي تقوم بها كل الجهات المعنية بشؤون المرأة، وأعربت عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين في الحلقة النقاشية.



وأكدت استعداد (الديوان) للتعاون مع كل الجهات المعنية بقضايا المرأة والتصدي للعنف بجميع اشكاله ضد المرأة لضمان وحماية وصيانة حقوقها، داعية الى العمل جنبا الى جنب في تقديم الحلول والوقائية من العنف ضد المرأة.