أمير زكي



ترجمة لتعليمات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، بشأن ضرورة ضبط مخالفي قانون الاقامة واستهداف البؤر التي يستغلها المخالفون خاصة الأسواق العشوائية، شن قطاع الأمن العام وبتوجيهات اللواء فراج الزعبي ممثلا في مديرية امن الفروانية، حملة موسعة في منطقة الجليب تحت اشراف ميداني من قبل مدير امن الفروانية العميد عبدالله سفاح أسفرت عن ضبط اكبر عدد من المخالفين منذ انطلاق الحملات الأمنية قبل اكثر من 3 أشهر.



وقال مصدر امني ان الحملة التي شارك فيها نحو 100 ضابط وضابط صف من امن محافظة الفروانية أسفرت عن ضبط 210 بائعين متجولين متلبسين وضبط 345 مخالفا لقانون الاقامة و101 وافد مسجل بحقهم قضايا تغيب. ومن المقرر ان يتم التدقيق على جميع الموقوفين من الباعة المتجولين والمخالفين والمتغيبين وفي حال التأكد من عدم وجود قضايا عليهم سوف يحالون الى ادارة الإبعاد الإداري.



وتابع المصدر: بالنسبة لمخالفي قانون الاقامة على وجه التجديد يتم الوقوف على تاريخ المخالفة واذا مر على انتهاء الاقامة ايام يمكن اطلاق سراحه بعد تعهد بتعديل وضعه، اما بالنسبة للمخالفين منذ اشهر فسيتم ابعادهم وهذا الامر ينطبق على الباعة المتجولين اذ ان الإبعاد يكون بسبب مخالفة قانون العمل، فهؤلاء الاشخاص يفترض ان لديهم اعمالا يقومون بها وليس البيع في الأسواق العشوائية.



وذكر المصدر ان حملة الجليب حصدت 14 قضية حيازة مواد مخدرة و7 قضايا متعلقة بحيازة أو تصنيع الخمور جرت احالتها الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، كما اسفرت عن ضبط 17 مقامرا وتحرير 1102 مخالفة مرورية متنوعة.



وأكد المصدر ان حملة مديرية امن الفروانية في منطقة الجليب وقبل تنفيذها جرى ارسال عدد من رجال امن بزي مدني لتحديد هوية الباعة الجائلين او بالأحرى التفرقة بين المتسوقين وأولئك الذين يقومون بالبيع، مشيرا الى ان حملات قطاع الامن العام سوف تستمر في مختلف مناطق الكويت.



وردا على سؤال اذا ما كانت هناك مهلة سوف تمنح لمخالفي قانون الاقامة للسفر الى بلدانهم دون دفع الغرامات مع امكانية العودة وذلك اسوة بمهل سابقة؟ قال المصدر: ليس هناك اي جديد بهذا الشأن وأن التعليمات الصادرة هي ضبط المخالفين وإبعادهم.