عبدالله قنيص



«غريب في بيتي».. فيلم مصري شهير للفنان الراحل نور الشريف، وعرف في الفيلم بـ «اللاعب شحاتة ابوكف»، والفنانة الراحلة سعاد حسني، وتدور احداثه عن قيام نصاب ببيع شقة لأكثر من شخص، ويبدو ان سيناريو هذا الفيلم تم تكرار في الكويت، وذلك في ملف قضية حملت عنوان نصب واحتيال برقم 94/2021 جنح الصباحية. وفي التفاصيل: أمر محقق مخفر شرطة الصباحية باستدعاء مواطن اتهمه آخر بالنصب عليه بمبلغ 52 الف دينار.



وقال مصدر امني ان مواطنا من مواليد 1976 ذكر في افادته أنه شاهد قطعة أرض فضاء معروضة للبيع في «جنوب عبدالله المبارك»، ومن ثم قرر شراءها، وتوصل الى مالكها حسب الاعلان وهو مواطن من مواليد 1973، وتم الاتفاق بينهما على شراء الارض ودفع جزء من قيمتها مقدما.



وأضاف: طلبت من البائع مقابلتي داخل أحد البنوك حتى أسلمه المبلغ، وبالفعل حضر وتسلم مني المبلغ داخل البنك وكان 52 ألف دينار، لكنه رفض بعد ذلك إتمام البيعة وتوارى عن الانظار وأغلق هاتفه، مشيرا الى انه اكتشف لاحقا ان ذات الشخص المدعى عليه باع الأرض لأكثر من شخص ونصب عليهم.



هذا، ولم يعرف ما اذ كانت الأرض يمتلكها المدعى عليه ام انه لاعلاقة له بها واستغلها في عمليات نصب. ومن المقرر التحقيق مع المدعى عليه والوقوف على كامل الحقيقة، فيما اكد المجني عليه ان كاميرات البنك الذي تسلم فيه المدعى عليه المبلغ نقدا وعدا وثقت الصفقة .