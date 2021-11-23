ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم - سلطان العبدان



قدم النائب م.أحمد الحمد اقتراحا لتعديل القانون المدني لإعفاء المستأجر المتضرر من تعطيل السلطات لمرافق الدولة من دفع الأجرة خلال فترة التعطيل.

ونص الاقتراح على الآتي: «أما إذا قامت السلطة العامة بتعطيل العمل في مرافق الدولة أو وقفها وذلك حماية للصحة العامة أو الأمن العام أو للمصلحة العليا للبلد، وترتب على ذلك إغلاق العين المؤجرة أو انتقاص كبير في انتفاع المستأجر، يعفى المستأجر من دفع قيمة الأجرة طيلة فترة التعطيل بشرط ألا يكون المستأجر هو من تسبب في ذلك الإغلاق أو الانتقاص الكبير لانتفاعه من العين المؤجرة».

من جانب آخر، قدم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون بشأن قصر تعيين شاغلي الوظائف في السفارات والهيئات والبعثات الديبلوماسية خارج الدولة على الكويتيين.

من جهة ثانية، قدم النواب ثامر السويط وحمدان العازمي وخالد العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بشأن إنشاء منطقة صناعية بمسمى (دواكم) للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها، بحيث تنشأ خلال أجل لا يتجاوز سنتين.

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