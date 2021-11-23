دمشق ـ هدى العبود



أكدت المخرجة رشا شربتجي أن والدها المخرج هاشم شربتجي تجاوز مرحلة الخطر حاليا وذلك بعد اصابته باحتشاء واسع في الفص الأيمن من الدماغ، مؤكدة انه حاليا أصبح واعيا ويعرفهم ويقول جملا مفيدة جدا ووعدهم بأنه سيكون مستعدا للعلاج على الرغم من قساوته.



وطلبت رشا من الناس الذين يعرفون والدها ان يدعوا له ليتعافى ويعود ويقف على قدميه، سائلة المولى عز وجل أن يمن على والدها بالشفاء التام، وألا يرى أحد مكروها بعزيز لديه.



من جانب آخر، أعلنت المخرجة السورية رشا شربتجي، أنها تتحضر لاخراج مسلسل جديد بعنوان «كسر عظم» وبذلك تكون قد عادت إلى الأعمال الدرامية الاجتماعية المعاصرة بعد غياب.



وعن مضمون المسلسل قالت: نتناول قصصا اجتماعية لكل الأعمار بدءا من قضايا الأطفال السوريين الذين يعانون من إثبات نسبهم لأنهم مكتومو القيد في لبنان أو أي بلد آخر نتيجة نزوحهم أو هجرتهم جراء الحرب السورية ولا أخفي سعادتي لإنجاز هذا العمل الاجتماعي المهم لأنه يقدم لنا رائحة الشارع وتفاصيل الوجع الذي يحصل بعد كسر العظم، والقصة تلقي الضوء على معاناة الأطفال الصغار إلى متوسطي الأعمار والشباب والمراهقين الكبار في السن كما يطال رجال دولة مسؤولين ورجال اقتصاد. لكنها لم تكشف عن الكاست الفني الذي سيشاركها العمل، لكنها قالت: الفنان أيمن زيدان بدأ بقراءة النص، وفي حال وافق على العمل فإنني أعتبره مكسبا للمسلسل، وسبق أن عملت معه كمخرج منفذ.. انه نجم مميز وطاقة كبيرة.



وبخصوص تواجد سلافة معمار وسلاف فواخرجي وعابد فهد ضمن الكاست كما يشاع، قالت: أتمنى ان يتواجدوا لكنني لا اعرف من سيكون وانا قلقة بعض الشيء حتى قبل التحضير للعمل وسنبدأ التصوير بإذن الله مطلع يناير المقبل في بيروت، وسيكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.



وأشارت شربتجي إلى أنها سعيدة بالتعاون مجددا مع شركة كلاكيت ميديا للتحضير لمسلسل «كسر عظم» الذي كتبه علي معين صالح في تجربته الأولى، وستتولى د.رانيا الجبان معالجته دراميا.



وبخصوص مسلسل «حارة القبة ج3»، قالت: حاليا نستكمل تصوير الجزء الثالث من حارة القبة ومن أبرز التغيرات التي حصلت» هو اعتذار الفنانة سلافة معمار عن دور البطولة «بدور أم العز» بسبب ظروفها الاجتماعية من أهمها وفاة والدتها وارتباطها بأعمال أخرى لم تستطع الاعتذار عنها، ومن الطبيعي عندما يحدث طارئ للفنان يستبدل وهذا ما حصل معنا.



وردا على علاقتها بالفنانة أمل عرفة قالت: علاقتنا جيدة وهذه العلاقة ليست وليدة الساعة وأصفها بالعلاقة اللطيفة وأحيانا الاخوة يحصل بينهم خلاف وأنا اليوم سعيدة بالعمل معها فهي نجمة كبيرة، وأمل اليوم رأيتها من خلال حارة القبة فنانة أكثر نضجا واحترافا وأبدعت على الصعيد الفني والأداء.



ومن أبرز أبطال «حارة القبة ج3» الفنان عباس النوري ونادين تحسين بيك وخالد القيش ونادين خوري وفادي صبيح ومحمد حداقي وفراس إبراهيم وآخرون، والعمل من تأليف أسامة كوكش وإنتاج شركة عاج للإنتاج الفني.



وعن المشاكل التي تعاني منها شربتجي أثناء اختيار الفنانات للعمل، قالت: أحيانا نعاني فعلا من موضة التجميل في حال كنا نختار الفنانات لأعمال البيئة الشامية لأن التجميل بهذه الأعمال صعب خاصة نفخ الشفايف، ورفضنا الكثير من الفنانات لهذا السبب، لكن التجميل في الأعمال الاجتماعية المعاصرة مقبول.