بيروت - بولين فاضل

أكدت الفنانة نوال الزغبي إن وائل كفوري ورامي عياش وفارس كرم من أقرب أصدقائها إلى جانب إليسا ونانسي عجرم، ووصفت الفنانة ماغي بوغصن بأنها أكثر شخص قريب منها، فيما وجهت رسالة خاصة للفنانة شيرين عبدالوهاب قائلة: «شيرين دي حبيبة قلبي، بس هي مختفية عندها ظروف يمكن»، لافتة إلى ان الفترة التي قضتها بعد إصابتها بفيروس كورونا بأنها كانت 20 يوما صعبة، قائلة: «الكورونا دبحني».



وأوضحت نوال، عندما حلت ضيفة على برنامج «أهلا وزحما»، أنها قضت فترة طويلة من الحجر الصحي لفيروس كورونا في منزلها لكن زوارها أصيبوا بالعدوى، مشيرة إلى أنها تعلمت التريكو وتقدم أشكالا بارعة منه، ووصفته بأنه مثل ممارسة رياضة التأمل بالنسبة لها.



وتحدثت الزغبي عن حلمها بفتح مطعم وتقديم الأكلات فيه بنفسها خاصة الطعام الإيطالي، ملمحة إلى أنها ستقيم في مصر في حال غلق الطيران مرة أخرى أو في لندن ولوس أنجيليس، وقالت إنها حريصة على متابعة جمهورها على «السوشيال ميديا» بنفسها، خاصة «تويتر» ثم «انستغرام»، موضحة أن بعض التعليقات عليها يكتبها مرضى نفسيين، موضحة: «بشفق عليهم».



وحول غيابها عن التمثيل، قالت نوال الزغبي إنها ترغب في خوض هذه الخطوة أحيانا، لكنها تخاف منها قائلة: «مش ملعبي»، لافتة إلى أن التمثيل في الفيديو كليب يختلف تماما عن التجربة الكاملة، مشيرة إلى أنها ترغب في تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوعه مهما بالنسبة لها مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني.



وعن عودتها لغناء تترات المسلسلات، قالت نوال إن الدراما لم تكن جيدة قبل آخر 5 سنوات، لكنها تطورت كثيرا وهو ما شجعها على تقديم هذا اللون، مؤكدة أن أبطال العمل يكونون من أسباب تشجيعها على غناء التتر إلى جانب كلماته مثلما حدث مع تتر الناس العزاز، معبرة عن حبها للفنانة نيللي كريم وغادة عبدالرازق.