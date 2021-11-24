مبارك الخالدي



بحث مجلس ادارة اتحاد كرة القدم في اجتماعه الذي عقد مساء اول من امس جملة من الملفات المهمة ومنها العوائق التي تواجه اتحاد الكرة ولجانه في ادارة مسابقات الموسم الحالي ومعالجة خطط واستعدادات منتخبنا الوطني والمنتخب الاولمبي اللذين يواجهان استحقاقات خليجية وآسيوية الأشهر القليلة المقبلة.



وقد استقر الرأي على اختيار مدرب مستقل بقيادة الازرق في المرحلة المقبلة ومن الأسماء الكبيرة ذات الخبرة، كما ناقش الاجتماع كيفية تمويل هذا التعاقد خصوصا ان اتحاد الكرة لديه فوائض مالية لكنها لا تكفي للسير في خطى ثابتة لإتمام هذا التعاقد، على ان يتفرغ الاسباني كارلوس غونزاليس لقيادة المنتخب الاولمبي الذي تنتظره المشاركة في دورة الالعاب الخليجية يناير المقبل في الكويت.



وتعزيزا لهذا الاتجاه قرر الاجتماع ان يرأس رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف اللجنة الفنية تسهيلا لمهامه في هذا الجانب، كما سيتولى اليوسف رئاسة لجنة الحكام، كما تقرر تكليف نائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة بتشكيل لجنة لفض المنازعات وذلك بعد تلقي الاتحاد موافقة «فيفا» على اشهارها وانطلاق اعمالها، وتكليف العضو فهد الهملان برئاسة لجنة المسابقات.



وفي إطار لائحة المسابقات والمباريات قرر مجلس الادارة الغاء الاشواط الإضافية في بطولتي كأس الأمير وكأس ولي العهد للموسم الجاري 2021-2022، كما قرر ايقاف الحكمين محمد منوه وبدر الشمري موسما واحدا بعد دراسة التقارير المتضمنة الوقائع السلبية اثناء ادارة المباريات في قطاع المراحل السنية.