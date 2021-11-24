نجح فريق كرة اليد بنادي السالمية في تخطي عقبة فريق العربي والفوز عليه بصعوبة بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين أول من امس ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.



وفي إطار الجولة نفسها، تغلب القادسية على القرين 33-30.



وبذلك ينفرد القادسية بالمركز الثاني بـ 12 نقطة خلف الكويت المتصدر، يليه السالمية ثالثا بـ 11 نقطة، ثم كاظمة رابعا وبرقان خامسا بـ 10 نقاط لكل منهما، فيما ظل العربي سابعا بـ 4 نقاط، والقرين ثامنا من دون رصيد.



إلى ذلك، وفي دوري الدرجة الاولى، فاز النصر على الصليبخات 29-22، وتغلب اليرموك على التضامن 28-22 ضمن الجولة التاسعة. ليحافظ اليرموك على الصدارة بـ 18 نقطة يليه الصليبخات ثانيا بـ 14 نقطة ثم النصر ثالثا متقدما بفارق الاهداف عن خيطان الرابع وكل منهما له 12 نقطة، بينما ظل التضامن في المركز السادس بـ 6 نقاط.