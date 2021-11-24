اختتمت في نادي كاظمة امس منافسات البطولة المحلية الثانية للـ (بوتشي) الخاصة بالأولمبياد الخاص الكويتي التي استمرت يومين ونظمها نادي الطموح الكويتي الرياضي.



وقالت الرئيس الفخري للنادي الرياضي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله في تصريح صحافي، إن مثل هذه الأنشطة والفعاليات الرياضية تكسب أبناءنا من ذوي الإعاقة الثقة بالنفس وتنمي مواهبهم وسط أجواء تنافسية وحماسية.



بدورها، أفادت رئيسة مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي والمدير الوطني لأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي، بأن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 مدرسة وناديا لذوي الإعاقة سادتها أجواء الحماس والمنافسة، مضيفة ان الهيئة العامه للرياضة هي الداعم الرئيسي لأبنائها من ذوي الإعاقة ولها دور كبير في خدمه هذه الفئة من خلال رعايتها للبطولة، مشيرة إلى أنها معهم خطوة بخطوة بما فيه مصلحة ذوي الإعاقة.



والبوتشى هي لعبة إيطالية تقوم على مبدأ دحرجة كرة البوتشي بالقرب من الكرة المستهدفة، والتي تسمى «البالينا»، وهذه اللعبة باعتبارها إحدى رياضات الأولمبياد الخاص توفر للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية فرصة للتواصل الاجتماعي والتطور البدني واكتساب الثقة بالنفس، كما تعد ثالث أكثر الرياضات مشاركة في العالم بعد كرة القدم والغولف.



وقد شاركت في البطولة الثانية للأولمبياد الخاص الكويتي لرياضة البوتشي 14 جهة بـ 47 لاعبا و30 لاعبة و22 مدربا ومدربة.



هذا، وتم تكريم اللاعبين الفائزين من قبل نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا والرئيس الفخري للنادي الرياضي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله ورئيسة مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي والمدير الوطني لأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي.