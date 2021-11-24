القاهرة - سامي عبدالفتاح



أكد الأهلي انفراده بالصدارة الدوري المصري محققا الفوز الخامس تواليا رافعا رصيده الى 15 نقطة بعد فوز صعب للغاية على حساب مستضيفه غزل المحلة 3-2، بعد ان ظلت الاثارة ونتيجة اللقاء معلقة حتى صافرة النهاية، حيث تقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين عبر محمد مجدي افشة في الدقيقة 11 وبيرسى تاو في الدقيقة 47، لكن غزل المحلة المكافح فاجأ الجميع وكاد يكمل مسلسل نتائجه الجيدة التي وضعته في المركز الرابع بـ8 نقاط، اذ نجح في العودة للقاء بهدف أول في الدقيقة 57 عبر عبده يحيى ثم التعادل في الدقيقة +93 بأقدام أكرم توفيق مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه ليظن الجميع ان المحلة حقق ريمونتادا مستحقة عطفا على ادائه الجيد طوال الشوط الثاني، إلا أن نجم الأهلي التونسي علي معلول نجح في استغلال ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة بالثواني الأخيرة مسجلا هدف الفوز الغالي.



وكانت الإثارة موجودة أيضا في ستاد القاهرة، الذي شهد تعثر الزمالك بالتعادل 1-1 أمام ضيفه البنك الأهلي، الذي تقدم أولا في الدقيقة 15 عن طريق محمد هلال، فيما تعادل الزمالك بضربة جزاء سجلها أحمد سيد زيزو في الدقيقة 70، ليكون التعثر الثاني للزمالك حامل اللقب خلال الجولات الخمس بعد خسارته 3-5 أمام الأهلي في الجولة الثالثة، وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 7 نقاط في المركز التاسع.



بدروه، نجح بيراميدز في الانفراد بالمركز الثاني بـ13 نقطة بفوز مريح قوامه ثلاثة أهداف نظيفة على ايسترن كومباني صاحب المركز الأخير بلا نقاط. وفى الجولة نفسها، حقق المصري البورسعيدي فوزه الأول على مضيفه الجونة بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط بالمركز الـ15.