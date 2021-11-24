محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت ارست على شركة مارك تكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات الكويتية عقدا لبناء معدات وتركيبات في مرفق الغاز ذي الضغط المنخفض المخطط لها في منطقة الشعيبة الصناعية.



وتبلغ قيمة العقد الرئيسي 25 مليون دولار ويتضمن أعمالا مرتبطة به، ويشمل نطاق المشروع تركيب مشعب غازي ورؤس حلقات غاز منخفضة الضغط وتركيب الصمامات وموصلات ومد خطوط الأنابيب بالإضافة إلى بناء المرافق المرتبطة بها.



وقالت المجلة ان شركة نفط الكويت ارست مؤخرا العديد من العقود الهامة لتنفيذ مشروعات بعد فترة طويلة لم تمنح خلالها سوى القليل جدا من العقود.



وفي وقت سابق تم الإعلان عن فوز شركة سبيتكو الكويتية وجيري الصينية بالعقود الرئيسية لبناء مشاريع لحساب شركة نفط الكويت للإنتاج الجوراسي المعروفة باسم مرافق الغاز الجوراسي رقم 4 و5.