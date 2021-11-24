تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمن فعاليات المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية خلال الفترة من 23 الى 25 نوفمبر الجاري في إمارة دبي، بوفد يترأسه محمد الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويضم الوفد في عضويته فهد الجوعان نائب الرئيس الثاني، ووفاء أحمد القطامي عضو مجلس إدارة الغرفة، ورباح الرباح مدير عام الغرفة، وخالد المانع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وشاكر المصطفى خبير اقتصادي.



وقالت «الغرفة» في بيان صحافي إن عقد المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية يأتي بتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي، وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



ويهدف المؤتمر الى ربط الغرف التجارية والصناعية ببعض وإعادة تحفيز التعاون العالمي، كما يهدف الى ابراز دور الغرف في تعزيز مرونة ومتانة وقدرة تكيف مجتمع الأعمال التجاري وبلورة دور الغرف المستقبلي، في ضوء التطورات الرقمية والتكنولوجية العالمية.



ويتضمن المؤتمر مسابقة الغرف العالمية التي تتيح الفرصة بالمشاركة للغرف من جميع انحاء العالم، حيث ستمنح الجوائز والاعتراف بالمشاريع المبتكرة ضمن 4 اقسام وهي: أفضل مشروع مرونه، أفضل مشروع رقمي، أفضل مشروع عمل مناخي، أفضل مشروع غير تقليدي.