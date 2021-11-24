بشرى شعبان



أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملة توعوية حول حقوق والتزامات التعاقد بين العامل المنزلي وصاحب العمل. وأوضحت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة أسيل المزيد، في لقاء مع «الأنباء»، ان الحملة انطلقت 24 اكتوبر الماضي ومستمرة حتى 14 ديسمبر المقبل، وتتضمن نشر فلاشات توعوية بـ 8 لغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة وامور اخرى تطرقت لها في اللقاء:



في البداية، ما جديد الادارة على مستوى حملات التوعية للعمالة؟



٭ تعمل الهيئة ممثلة في ادارة العلاقات العامة والاعلام وعبر النشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة على اطلاق حملة توعوية موجهة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل وتتمحور حول حقوق والتزامات اطراف تعاقد العمالة المنزلية، ولهذه الغاية بدأت في نشر الفلاشات التوعوية بـ 8 لغات تحاكي جميع العمالة بلغتها.



متى تم اطلاق الحملة ومدة استمرارها؟



٭ انطلقت الحملة في 24 اكتوبر الماضي ومستمرة حتى 14 ديسمبر المقبل، ويتم نشر 3 رسائل اسبوعيا بلغات مختلفة على وسائل التواصل (توتير ـ انستغرام ـ فيسبوك)، كما تنشر ايام الاحد، الثلاثاء، والخميس باللغات الـ 8.



من هي الفئات المستهدفة من الحملة؟



٭ الفئات المستهدفة من الحملة هي العمالة المنزلية بمختلف فئاتهم بالاضافة إلى صاحب العمل.



ما عدد الرسائل وعلام تركز؟



٭ عدد الرسائل وصل إلى 26 رسالة، وهي تفند اهم القرارات والمواد القانونية المنظمة للعلاقة بين صاحب العمل والعمالة.



ما الهدف من هذه الحملة؟



٭ التوعية بأهم القوانين والقرارات بالحقوق والواجبات لطرفي العقد (اصحاب عمل وعمالة)، إلى جانب التذكير والتأكيد بأهم القرارات والقوانين.



ما سبب اختيار التواصل الاجتماعي للحملة؟



٭ لا شك ان السوشال ميديا هي الاكثر متاحة للجميع وامكانية الوصول إلى اكبر عدد من الفئات المستهدفة عبر وسائل متاحة بالمجان بسهولة وسرعة، كما ان وسائل التواصل الخاصة بالهيئة هي القناة الرئيسية يتم عبرها التواصل مع الفئات المستهدفة.