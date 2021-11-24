أطلق بنك بوبيان حملة جديدة تمنح جميع عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق فرصة الدخول في السحب وإمكانية ربح أميال للسفر على الخطوط الجوية الكويتية وقسائم شرائية وغيرها وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان الائتمانية داخل أو خارج الكويت أو من خلال التسوق عبر الإنترنت.



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد: «نسعى دائما إلى تقديم كل ما يجعل عملاءنا مميزين وذلك نظرا لما ننفرد في تقديمه إلى جميع الشرائح ومحاولة فهم اهتماماتهم واحتياجاتهم وتقديمها لهم في صورة منتج أو عرض مميز وهو ما يجعلنا دوما الأقرب لهم». وحول حملة «اربح مع بطاقات بوبيان الائتمانية» أوضح الماجد انها جاءت انطلاقا من فهم البنك لاحتياجات ومتطلبات هذه الشريحة من العملاء، حيث تتميز بمجموعة متنوعة وقيمة من الجوائز الشهرية التي تصل إلى 37 فائزا من عملاء بوبيان من حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية وذلك ابتداء من نوفمبر الجاري وحتى فبراير 2022.



وأضاف ان حملة «بطاقات بوبيان الائتمانية» تتميز بمضاعفة فرص الربح ومنح العملاء فرصا كثيرة لدخول السحب.